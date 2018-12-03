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Россия отреагировала на сообщения о британских военных на Украине

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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЗдание российского посольства в Лондоне. Архивное фотоЗдание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Посольство России в Лондоне прокомментировало опубликованную в СМИ информацию о тайной операции Великобритании на Украине.

Министерство обороны Великобритании. Архивное фото
© AFP 2018 / Leon Neal
В британской армии испугались журналистов Первого канала, сообщили СМИ
"Русская служба Би-Би-Си" в воскресенье сообщила о том, что несколько групп британских военнослужащих из секретной 77-й бригады находятся на Украине. Уточнялось, что в бригаде служат свыше тысячи человек, "выполняющих военные задачи в интернете, психологическое воздействие и информационные операции".

Российские дипломаты отметили, что Великобритания расширяет присутствие на Украине перед президентскими выборами, намеченными на конец марта 2019 года. В посольстве добавили, что последствия таких шагов Лондона еще предстоит оценить.

В диппредставительстве напомнили, что Великобритания в свое время поддержала переворот в Киеве в нарушение конституционного строя и приход к власти "так называемого правительства победителей".

Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Те еще тролли. Кому Британия платит за "противодействие России"
По мнению дипломатов, если данные о тайной операции сил Британии соответствуют действительности, то это является "новым элементом масштабного британского военного присутствия на Украине".

В посольстве отметили, что Россия ранее знала о направлении специалистов из Британии с целью обучения украинских военных специальным операциям против мирных жителей Донецка и Луганска.

"Сейчас же выходит, что британское присутствие расширилось за счет оказания, как пишет "Би-Би-Си", психологического воздействия и информационных операций в этой стране", — добавил пресс-секретарь диппредставительства.

В конце ноября британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявлял о планах наращивания на Украине военного присутствия. Тогда в посольстве России отмечали, что подобные намерения входят в противоречие с попытками урегулировать конфликт на основе Минских соглашений.

Скандал с Integrity Initiative

Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Хакеры рассказали об антироссийской программе Британии
В последнее время участились сообщения об операциях Британии в сфере информационных войн. В частности, известно о правительственном проекте Integrity Initiative, существующем на протяжении нескольких лет. Его основная цель — борьба с "российской пропагандой и фейковыми новостями".

Хакеры из группировки Anonymous в ноябре сообщили, что нашли документы, согласно которым Британия могла использовать Integrity Initiative с целью вмешательства во внутренние дела стран Европы и для информационной войны против России. Сам проект подтвердил достоверность документов, которые опубликовали хакеры.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что единственная задача Integrity Initiative — очернение России в глазах общественности зарубежных государств.

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