Арабская коалиция пообещала упростить раненым хуситам выезд для лечения

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что упростит выезд из Йемена для лечения 50 раненых хуситов, сообщает телеканал Al-Arabia.
"Упрощена эвакуация 50 раненых повстанцев-хуситов для лечения", — приводит телеканал заявление коалиции в Twitter.
Также отмечается, что данное решение было принято по просьбе посланника ООН и после совещания с законным правительством Йемена.
Попытки ООН мирно урегулировать конфликт не привели к успеху. В настоящее время бои активизировались в районе провинции Ходейда, где расположен один из основных портов, через который на территорию под контролем хуситов попадают гуманитарная помощь и коммерческие грузы. Гуманитарные организации предупреждают, что возможное прекращение работы порта Ходейды грозит голодом миллионам жителей страны.