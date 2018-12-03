Арабская коалиция пообещала упростить раненым хуситам выезд для лечения

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что упростит выезд из Йемена для лечения 50 раненых хуситов, сообщает телеканал Al-Arabia.

"Упрощена эвакуация 50 раненых повстанцев-хуситов для лечения", — приводит телеканал заявление коалиции в Twitter.

Также отмечается, что данное решение было принято по просьбе посланника ООН и после совещания с законным правительством Йемена.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Эр-Риядом.

Попытки ООН мирно урегулировать конфликт не привели к успеху. В настоящее время бои активизировались в районе провинции Ходейда, где расположен один из основных портов, через который на территорию под контролем хуситов попадают гуманитарная помощь и коммерческие грузы. Гуманитарные организации предупреждают, что возможное прекращение работы порта Ходейды грозит голодом миллионам жителей страны.