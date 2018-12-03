Политик предостерег США от помощи Украине с инцидентом в Керченском проливе

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Американский политик и публицист Патрик Бьюкенен в своей статье для журнала American Conservative рассуждает, кто виноват в ситуации в Керченском проливе и почему США легко позволяют себя втягивать в чужие конфликты.

Ранее три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию российского территориального моря. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям погранслужбы ФСБ. В итоге корабли вместе с 24 моряками были задержаны, после чего в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Как отмечает Бьюкенен, что этот случай является намеренной провокацией со стороны Украины. Украинские корабли не раз проходили через Керченский пролив и прекрасно знали все правила.

По мнению политика, Петр Порошенко намеренно проигнорировал эти правила, чтобы использовать эту ситуацию для своих внутренних целей. Его рейтинги значительно просели, и он понимает, что если он не сделает что-нибудь эффектное и сенсационное, у его партии не будет практически никаких шансов на выборах.

Сразу же после столкновения в проливе Порошенко ввёл военное положение во всех областях, которые граничат с Россией и с Чёрным морем, заявил, что Москва вполне вскоре вторгнется на Украину, потребовал от Запада ввести новые санкции и призвал США выступить против России.

Вслед за этим Адриан Каратницкий из Атлантического совета призвал усилить американское военно-морское присутствие в Чёрном море, поставить на Украину зенитные и противокорабельные ракеты, ужесточить санкции и отменить строительство трубопроводов "Северный поток — 2" и "Южный поток", добавляет Бьюкенен.

Тут же он задается вопросом, какое отношение США имеет к вопросу контроля над Керченским проливом и почему Соединенные Штаты позволяют так легко втягивать себя в ненужные конфликты.

"Почему мы позволяем втягивать себя в чужие конфликты, начиная с вопроса о том, кому принадлежат островки в Южно-Китайском море, кто должен владеть Сенкаку и Южными Курилами, и, кончая тем, имеет ли Приднестровье право отделиться от Молдавии, а Южная Осетия и Абхазия от Грузии, если Грузия отделилась от России?" — пишет политик.

"Если Украина в 1991 году имела право отделиться от России, то почему Крым, Донецк и Луганск не имеют права на отделение? Какое США дело до этих мест? Неужели мы действительно готовы пойти на такой риск, как война с Россией или Китаем, за право владения этими территориями?" — недоумевает Бьюкенен.