Порошенко снова пожаловался на неудачную попытку поговорить с Путиным

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Петр Порошенко заявил, что после инцидента в Керченском проливе попытался связаться с Владимиром Путиным, но пока безрезультатно. Об этом он рассказал в интервью France 24.
По мнению президента Украины, своими действиями в Керченском проливе Россия грубо нарушает нормы международного права.
"Безотлагательное требование всего мира – немедленно освободить украинских моряков и корабли", — подчеркнул он.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что запрос со стороны Украины о телефонном разговоре Порошенко с Путиным был, но он не состоялся.
Помощник президента пояснил, что при подготовке такого рода разговора учитывается целый ряд факторов, в том числе совместимость графиков для беседы, анализируются задачи, которую ставят стороны. "С учетом этого запрос был, а разговора не было", — отметил Ушаков.
Провокация в Черном море
Утром 25 ноября корабли украинских ВМС "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и на протяжении нескольких часов допускали опасные маневры, игнорируя законные требования погранслужбы ФСБ.
В результате все три корабля задержали с применением оружия, при этом трое украинских моряков получили легкие ранения.
Всех задержанных обвинили в нарушении государственной границы. Суд заключил их под стражу на два месяца.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что украинские офицеры с задержанных кораблей получили приказ скрытно прорваться в Азовское море.