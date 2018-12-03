Украинский депутат рассказал о "большой беде" из-за Порошенко

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. "Большая беда" для Украины заключается в том, что другие государства стали хуже к ней относиться, ассоциируя страну с президентом Петром Порошенко, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев. Об этом политик поделился на своем YouTube-канале.
Депутат добавил, что провокация Украины в Черном море была выгодна для главы государства, однако Порошенко не удалось добиться желаемого результата.
"После возможной трагической ситуации в Черном море — а мы же понимаем, что наши моряки могли погибнуть. И если сейчас анализировать, какие команды действительно получили наши моряки, то, скорее всего, это был билет в один конец. Вот если бы они погибли — Порошенко, наверное, был бы самым счастливым человеком, потому что тогда действительно можно было бы добиваться введения военного положения на два месяца, действительно можно было требовать продления санкций. Вот это были его цели и задачи. К счастью для Украины, они не состоялись", — отметил Мураев.
Провокация в Черном море
Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию российских территориальных вод и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, в отношении моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. В Москве инцидент назвали провокацией, связанной с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
Накануне президент страны также поручил перевести украинский военно-промышленный комплекс на особый режим работы. Кроме того, с третьего декабря на Украине начнутся масштабные сборы резервистов.