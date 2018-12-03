Грузинский депутат прокомментировал задержание граждан Украины в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 3 дек — РИА Новости. Шестеро граждан Украины, задержанные в Тбилиси за хранение оружия, могут быть связаны с анонсируемыми экс-президентом Михаилом Саакашвили митингами, считает депутат от партии "Грузинская мечта" Гия Вольский.

"Факт в том, что задержанные прибыли в Грузию не в статусе туристов. Это специальные, обученные бойцы, с соответствующим оружием и боеприпасами… Думаю, их приезд связан с теми митингами, которые анонсирует Михаил Саакашвили", — заявил Вольский журналистам.

Ранее МВД Грузии сообщило о задержании шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии за противоправное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц. В результате обыска в гостиничных номерах изъяты огнестрельные пистолеты систем Беретта и Макарова, автоматическое самодельное огнестрельное оружие и разного рода боеприпасы.

По данным грузинских телекомпаний, задержанный гражданин Грузии — Лука Чхетия, бывший грузинский военнослужащий, воевавший в украинском батальоне "Донбасс". Его отец Серго Чхетия заявил журналистам, что Лука действительно собирался принять участие в акции протеста оппозиции в центре Тбилиси.

Масштабный митинг оппозиции, которая не признает итоги прошедшего 28 ноября второго тура президентских выборов, прошел на центральном проспекте Руставели в воскресенье. В ходе акции по скайпу, при помощи смонтированного у сцены экрана, к митингующим подключился Саакашвили. Пока не известно, когда состоится очередная акция оппозиционеров.