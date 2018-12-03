БЕЛГРАД, 2 дек – РИА Новости. Государство в Океании Соломоновы Острова уведомило самопровозглашенную республику Косово об отзыве признания ее независимости, сообщил в воскресенье приштинский телеканал KTV.

В начале ноября решение о признании независимости самопровозглашенного Косово отозвали Коморские острова. Ранее, по данным МИД Сербии, это сделали Содружество Доминики, Суринам, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа — Новая Гвинея, Лесото и Гренада.

"Число признавших Косово государств продолжает снижаться… Речь идет о Соломоновых Островах, суверенном государстве в Тихом океане, которое на этой неделе доставило ноту об отзыве признания", — передает телеканал.

Уточняется, что документ был официально доставлен 28 ноября в представительство самопровозглашенного Косово в австралийской Канберре.

"Речь идет о двух бумагах – первая из канцелярии Соломоновых Островов в Австралии, в которой говорится, что МИД этого государства направляет Косово решение об отзыве признания", — указало телевидение.

Во втором документе, по данным журналистов сообщается, что решение останется в силе "пока не завершатся переговоры Белграда и Приштины под эгидой ЕС".

Отмечается, что МИД в Приштине отрицает получение каких-либо официальных извещений от Соломоновых островов.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.