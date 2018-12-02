Ополчение хуситов задержало представителя ООН

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Министр информации Йемена Муамар аль-Иряни заявил, что повстанцы-хуситы из движения "Ансар Алла" схватили специалиста Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Мухаммада аш-Шайбани.

"Ополчение хуситов в городе Ходейда задержало Мухаммада аш-Шайбани, одного из специалистов Управления Верховного комиссара ООН по правам человека", — написал министр в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, международное сообщество и специальный посланник в Йемене призывают к решительной позиции по отношению к действиям хуситов, направленных на йеменских граждан в городе Ходейда и в целом в подконтрольных им районах.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Эр-Риядом.

Попытки ООН мирно урегулировать конфликт не привели к успеху. В настоящее время бои активизировались в районе провинции Ходейда, где расположен один из основных портов, через который на территорию под контролем хуситов попадают гуманитарная помощь и коммерческие грузы. Гуманитарные организации предупреждают, что возможное прекращение работы порта Ходейды грозит голодом миллионам жителей страны.