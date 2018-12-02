МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Посольство России в Лондоне отреагировало на сообщения СМИ о тайной операции Великобритании на Украине.
Российское посольство отметило, что Британия расширяет свое присутствие на Украине накануне президентских выборов, которые должны состояться в конце марта следующего года. В дипмиссии подчеркнули, что последствия этих шагов Лондона еще предстоит оценить.
"В свое время Великобритания поддержала переворот в Киеве и приход к власти так называемого правительства победителей в нарушение конституционного строя в стране", — говорится в заявлении.
В дипмиссии заявили, что ранее России было известно о направлении специалистов из Британии для обучения украинских военных спецоперациям против мирных жителей Донецка и Луганска.
"Сейчас же выходит, что британское присутствие расширилось за счет оказания, как пишет "Би-Би-Си", психологического воздействия и информационных операций в этой стране", — заявил пресс-секретарь посольства.
Integrity Initiative
В последнее время участились сообщения о британских операциях в сфере информационных войн. Помимо информации о 77-й бригаде, стало также известно о правительственном проекте Integrity Initiative, который существует несколько лет. Его основной целью является борьба с "российской пропагандой и фейковыми новостями".
Как заявил глава МИД Сергей Лавров, единственной задачей Integrity Initiative является очернение России в глазах общественности зарубежных стран.