Посольство России отреагировало на данные об операции Британии на Украине

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Посольство России в Лондоне отреагировало на сообщения СМИ о тайной операции Великобритании на Украине.

В воскресенье "Русская служба Би-Би-Си" сообщила, что несколько групп военных из секретной 77-й бригады британской армии находятся на Украине. По информации телеканала, в этой бригаде служат свыше тысячи человек, которые "выполняют военные задачи в интернете, психологическое воздействие и информационные операции".

Российское посольство отметило, что Британия расширяет свое присутствие на Украине накануне президентских выборов, которые должны состояться в конце марта следующего года. В дипмиссии подчеркнули, что последствия этих шагов Лондона еще предстоит оценить.

"В свое время Великобритания поддержала переворот в Киеве и приход к власти так называемого правительства победителей в нарушение конституционного строя в стране", — говорится в заявлении.

По мнению российских дипломатов, если информация о тайной британской операции соответствует действительности, то это представляет собой "новый элемент масштабного британского военного присутствия на Украине".

В дипмиссии заявили, что ранее России было известно о направлении специалистов из Британии для обучения украинских военных спецоперациям против мирных жителей Донецка и Луганска.

"Сейчас же выходит, что британское присутствие расширилось за счет оказания, как пишет "Би-Би-Си", психологического воздействия и информационных операций в этой стране", — заявил пресс-секретарь посольства.

Integrity Initiative

В конце прошлого месяца глава Минобороны Британии Гэвин Уильямсон сообщал о планах по наращиванию военного присутствия на Украине. Тогда в российском посольстве отметили, что эти намерения противоречат попыткам урегулировать украинский конфликт на основе Минских соглашений.

В последнее время участились сообщения о британских операциях в сфере информационных войн. Помимо информации о 77-й бригаде, стало также известно о правительственном проекте Integrity Initiative, который существует несколько лет. Его основной целью является борьба с "российской пропагандой и фейковыми новостями".

В ноябре хакеры из группировки Anonymous заявили об обнаружении документов, согласно которым Лондон мог использовать Integrity Initiative для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России. При этом проект подтвердил достоверность документов, опубликованных хакерами.

Как заявил глава МИД Сергей Лавров, единственной задачей Integrity Initiative является очернение России в глазах общественности зарубежных стран.