Экс-советник Трампа отверг обвинения в поддержании контактов с Ассанжем

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Экс-советник предвыборного штаба Дональда Трампа Роджер Стоун заявил в интервью телеканалу ABC, что он не поддерживал связь с основателем портала WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

"Я не поддерживал контактов с Ассанжем", — заявил Стоун.

Экс-советник Трампа также сообщил, что ранее он передал комитету палаты представителей по разведке сообщение, из которого следует, что он действительно обращался к Ассанжу, однако последний "отмахнулся" от общения. По словам Стоуна, это сообщение позднее оказалось в распоряжении СМИ, которые исказили его смысл.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор США по расследованию вменяемого России вмешательства в американские выборы Роберт Мюллер изучает связи ряда активистов с Wikileaks. Отмечалось, в частности, что члены команды Мюллера провели допрос свидетелей и запросили данные о звонках экс-советника штаба президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна.

В течение 2016 года сайт WikiLeaks публиковал детали переписки членов национального комитета Демократической партии, а также письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. Затем власти США заявили о якобы причастности правительства России к хакерским атакам. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".