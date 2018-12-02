В Москве Ципрасу подарят копию знамени греческих войск царской России

АФИНЫ, 2 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министру Греции Алексису Ципрасу во время визита в Москву сделают памятный подарок – точную копию старого знамени греческих войск царской России, сообщил РИА Новости генеральный секретарь общества дружбы Греции и России Павлос Христу после встречи в Москве с заместителем председателя совета министров Республики Крым Георгием Мурадовым.

Павлос Христу, генерал-лейтенант ВВС Греции в отставке, греческий общественный деятель, президент общества друзей Крыма в Греции, находился в Москве с 29 ноября по 1 декабря. Он встречался с Мурадовым, который является известным эллинистом и возглавляет Ассоциацию обществ дружбы с Грецией и Кипром.

"На встрече обсуждались последние события в отношениях Москвы и Киева после инцидента в Керченском проливе, официальный визит премьер-министра Ципраса в Москву 7 декабря и более тесное сотрудничество обществ дружбы", — сказал Христу.

"Что касается визита премьера, Мурадов сказал, что Ассоциация обществ дружбы с народами Греции и Кипра подготовила подарок для греческого премьера, который ему передаст российский президент Владимир Путин. Ципрасу передадут точную копию старого знамени греческих войск царской России, выданного им Екатериной Великой, то есть до революции 1821 года. Это знамя хранится в архиве Эрмитажа", — сказал Христу.

Греческое войско, в частности Балаклавский Греческий пехотный батальон, сыграло важную роль в истории Крыма в составе Российской империи.

По его словам, Мурадов подчеркнул, что греко-российские отношения имеют прочную основу, опираются на культуру, историю двух народов и "не зависят от кратковременных инцидентов, продиктованных внешними факторами".

"Я считаю, что визит Ципраса в Москву даст новый импульс греко-российским отношениям, он отвечает отношениям дружбы двух народов. Этот импульс очень важен для общественных организаций греко-российской дружбы и может стать началом стратегического партнерства на основе общих интересов, сосредоточенных вокруг мира", — сказал Христу.

Он сообщил, что вице-премьер Крыма проинформировал его о происшествии в Керченском проливе, где российские моряки задержали суда ВМС Украины за нарушение госграницы, и сказал, что у Киева была двойная цель.

"По словам Мурадова, во-первых, (цель Киева – ред.) объединить националистический фронт Украины вокруг сегодняшнего президента Петра Порошенко в преддверии президентских выборов в марте 2019 года, а во-вторых, дать США и Западу возможность давить с тем, чтобы не состоялась встреча Путина и Трампа в Буэнос-Айресе", — сказал Христу.

"Я считаю, что геополитически Запад впервые попытался взять под контроль Азовское море, угрожая основе суверенитета Российской Федерации. Этот факт опасный для интересов Москвы, но одна Украина не могла бы пойти на такие действия. Но это временная победа американского истеблишмента, помешавшего встрече Путина и Трампа в Аргентине", — сказал генерал-лейтенант в отставке.