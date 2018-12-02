В Сети высмеяли слова Порошенко о "планах" Москвы захватить Мариуполь

Реакция на события на Украине. Декабрь 2018 (12)

Президент Украины Петр Порошенко во время тактических учений десантно-штурмовых войск. Архивное фото

Президент Украины Петр Порошенко во время тактических учений десантно-штурмовых войск. Архивное фото

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пользователи социальных сетей с юмором отнеслись к утверждению президента Украины Петра Порошенко о "планах" Москвы захватить Бердянск и Мариуполь.

Ранее украинский лидер заявил, что Россия якобы претендует на два украинских города, чтобы получить наземный коридор из Донбасса в Крым.

Высказывание Порошенко собрало множество ироничных комментариев в твиттере.

"Ну, а чего не Киев сразу? Или Порошенко лично? Чего мелочиться уже?", — поинтересовался @polovnik2018.

Многие комментаторы усомнились в трезвости суждений главы Украины.

"Судя по сказанному, Порошенко захватил две по 0,7 и продолжает удерживать", — предположил @dimon426.

"Украинцы, вы в следующий раз, когда президента будете выбирать, проводите медицинское освидетельствование", — пошутил @VadimF3.

"Петро, не дождешься. И не намекай", — съязвила ‏@nenufarocka.

"Жители Мариуполя, не забывайте каждые полчаса проверять, не висит ли на здании мэрии флаг России", — присоединился @Lenharon.

Ранее высказывание Порошенко также оценили в российском МИД. По мнению представителя ведомства Марии Захаровой, нынешнюю Украину характеризует "разгул экстремистов и военизированных объединений, <… > война против собственного народа, пропаганда, <… > необузданная коррупция, национализм и диктат силовиков", а подобные заявления от лица президента страны лишь это подчеркивают.