МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пользователи социальных сетей с юмором отнеслись к утверждению президента Украины Петра Порошенко о "планах" Москвы захватить Бердянск и Мариуполь.
Высказывание Порошенко собрало множество ироничных комментариев в твиттере.
"Ну, а чего не Киев сразу? Или Порошенко лично? Чего мелочиться уже?", — поинтересовался @polovnik2018.
Многие комментаторы усомнились в трезвости суждений главы Украины.
"Судя по сказанному, Порошенко захватил две по 0,7 и продолжает удерживать", — предположил @dimon426.
"Петро, не дождешься. И не намекай", — съязвила @nenufarocka.
"Жители Мариуполя, не забывайте каждые полчаса проверять, не висит ли на здании мэрии флаг России", — присоединился @Lenharon.
Ранее высказывание Порошенко также оценили в российском МИД. По мнению представителя ведомства Марии Захаровой, нынешнюю Украину характеризует "разгул экстремистов и военизированных объединений, <… > война против собственного народа, пропаганда, <… > необузданная коррупция, национализм и диктат силовиков", а подобные заявления от лица президента страны лишь это подчеркивают.