В Швеции двух человек задержали на территории военной базы

СТОКГОЛЬМ, 2 дек – РИА Новости, Людмила Божко. Двух посторонних человек задержали охранники в ночь на воскресенье на территории базы ВМФ Швеции, расположенной близ Стокгольма на острове Мускё, говорится в сообщении для прессы Вооруженных сил Швеции.

"Лица были обнаружены охранниками на территории базы и были задержаны в соответствии с положениями закона о защите. В связи с задержанием был произведен предупредительный выстрел", — говорится в сообщении.

Поясняется, что инцидент произошел в 03.00 мск в ночь на воскресенье. Задержанные переданы полиции для выяснения обстоятельств их нахождения на территории базы.

Как сообщает шведская газета Expressen со ссылкой на пресс-службу ВС Швеции, оба задержанных являются иностранцами или иностранными гражданами.

"Это правда, что они иностранного происхождения, но вопрос национальности это вопрос к полиции", — приводит издание слова представителя ВС Швеции Магнуса Йирлинда.

Шведские ВС отмечают, что за нахождение без разрешения на охраняемом объекте задержанным грозит тюремное заключение или штрафы.

Как поясняет шведское информационное агентство ТТ, база на острове Мускё действует с 1969 года. В 2005 году, согласно решению правительства, основная деятельность на ней начала постепенно сворачиваться и переводиться в Карлскруну на юге Швеции. В настоящее время база частично используется ВМФ Швеции для технического осмотра судов, но имеются также и планы по расширению деятельности на ней.