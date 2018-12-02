Новый президент Мексики провел встречу с Мадуро

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор с супругой Беатрис Гутьеррес Маллер и президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Килией Флорес во время встречи. 2 декабря 2018

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор с супругой Беатрис Гутьеррес Маллер и президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Килией Флорес во время встречи. 2 декабря 2018

МЕХИКО, 2 дек – РИА Новости. Вступивший в субботу в должность президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провел встречу с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, следует из информации, распространенной венесуэльским лидером.

В субботу Мадуро не присутствовал на церемонии инаугурации Лопеса Обрадора в палате депутатов Мексики. На фоне протестов против его приезда в страну Мадуро предпочел приехать сразу на торжественный обед в национальном дворце в Мехико по случаю вступления нового президента в должность.

Мадуро опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографию, на которой он запечатлен вместе с супругой рядом с президентом Мексики и его женой Беатрис Гутьеррес.

"Необычная встреча с президентом Лопесом Обрадором и его супругой, мы им передаем хорошие пожелания и привет от венесуэльского народа в начале нового этапа, который предстоит ацтекскому народу. Да здравствует Мексика", — написал Мадуро.

Hermanos de la patria grande en la toma de protesta de @LopezObrador_, quien hoy escribe una página brillante en la historia de nuestros pueblos que luchan por la autodeterminación y la unidad latinoamericana. pic.twitter.com/vlJEEwsuaw — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 1 декабря 2018 г.

В другом сообщении в Twitter Мадуро опубликовал фотографию, где он сидит в президентском дворце в Мехико вместе с лидерами Кубы и Боливии Мигелем Диас-Канелем и Эво Моралесом. "Братья великой родины на инаугурации Лопеса Обрадора, который сегодня вписывает блестящую страницу в историю наших народов, которые борются за самоопределение и единство Латинской Америки", – написал Мадуро.