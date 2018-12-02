Черногорская оппозиция призвала к протесту из-за ареста лидеров движения

БЕЛГРАД, 2 дек — РИА Новости. Руководство оппозиционного "Демократического фронта" (ДФ) Черногории призвало граждан собраться на протест перед зданиями суда и скупщины (парламента) в Подгорице, после того как Апелляционный суд подтвердил арест для лидеров движения Небойши Медоевича и Милана Кнежевича.

Высший суд в Подгорице ранее постановил арестовать на срок до двух месяцев лидеров ДФ Медоевича и Милана Кнежевича, так как оба отказывались давать показания по делу о получении взятки специальным прокурором Миливое Катничем. Медоевича полиция в пятницу доставила в тюрьму, где он объявил голодовку. Кнежевич забаррикадировался в скупщине с однопартийцами и заявил РИА Новости по телефону, что добровольно не сдастся полиции, но готов вести переговоры о мирном разрешении ситуации с парламентским руководством. Адвокаты оппозиционеров в тот же день обжаловали постановление об аресте.

В воскресенье Апелляционный суд Черногории подтвердил меру ареста для оппозиционеров.

"Призываю всех граждан Черногории, всех, кто хочет бороться за правду, кто хочет, чтобы Черногория стала лучше, уже с этого момента в ближайшие часы и дни быть вместе с нами перед скупщиной Черногории, перед судом. Всех граждан призываю попытаться забрать Черногорию у мафии, которая взяла ее в плен, подчинила себе", — разместила партия видео заявления одного из лидеров ДФ Андрии Мандича.

"Сегодняшнее решение Апелляционного суда, которое прямо противоречит его предыдущему решению, говорит о том, что в этих судах нет никакого правосудия, есть только влияние мафии, которая контролирует суды и принимает решения, как управлять этой маленькой страной, и как победить и подчинить тех, кто мыслит иначе, чем они, которые сейчас правят", — заявил Мандич собравшимся перед зданием суда сторонникам.

По его словам, свидетеля первый раз помещают в Черногории в тюрьму за отказ давать показания, поэтому оппозиция считает, что власти Медоевича "похитили". Лидер ДФ указал, что Милан Кнежевич с соратниками останется в здании парламента и "добровольно в тюрьму не пойдет". Защита оппозиционеров сообщила, готовит жалобу конституционному суду.