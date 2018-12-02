Черногорская оппозиция призвала к протесту из-за ареста лидеров движения

БЕЛГРАД, 2 дек — РИА Новости. Руководство оппозиционного "Демократического фронта" (ДФ) Черногории призвало граждан собраться на протест перед зданиями суда и скупщины (парламента) в Подгорице, после того как Апелляционный суд подтвердил арест для лидеров движения Небойши Медоевича и Милана Кнежевича.
В воскресенье Апелляционный суд Черногории подтвердил меру ареста для оппозиционеров.
"Призываю всех граждан Черногории, всех, кто хочет бороться за правду, кто хочет, чтобы Черногория стала лучше, уже с этого момента в ближайшие часы и дни быть вместе с нами перед скупщиной Черногории, перед судом. Всех граждан призываю попытаться забрать Черногорию у мафии, которая взяла ее в плен, подчинила себе", — разместила партия видео заявления одного из лидеров ДФ Андрии Мандича.
По его словам, свидетеля первый раз помещают в Черногории в тюрьму за отказ давать показания, поэтому оппозиция считает, что власти Медоевича "похитили". Лидер ДФ указал, что Милан Кнежевич с соратниками останется в здании парламента и "добровольно в тюрьму не пойдет". Защита оппозиционеров сообщила, готовит жалобу конституционному суду.