Пушков прокомментировал идею расширения присутствия Германии в Черном море

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв украинского президента Петра Порошенко расширить военное присутствие Германии в Черном море.
Глава государства назвал необходимым увеличение военно-морского присутствия Германии и союзников в Черном море как сдерживающего фактора для России. Также она призвал усилить международное давление на Москву и остановить проект "Северный поток — 2".
"Порошенко не унимается: теперь он призывает ФРГ увеличить военное присутствие в Черном море, принять новые санкции, остановить Северный поток-2. Идеальный рецепт для военного конфликта с Россией. В Берлине — в замешательстве: такой "союзничек" играючи подведёт под монастырь", — написал Пушков у себя в Twitter.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших российскую границу, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.