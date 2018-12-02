Пушков прокомментировал идею расширения присутствия Германии в Черном море

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв украинского президента Петра Порошенко расширить военное присутствие Германии в Черном море.

Глава государства назвал необходимым увеличение военно-морского присутствия Германии и союзников в Черном море как сдерживающего фактора для России. Также она призвал усилить международное давление на Москву и остановить проект "Северный поток — 2".

"Порошенко не унимается: теперь он призывает ФРГ увеличить военное присутствие в Черном море, принять новые санкции, остановить Северный поток-2. Идеальный рецепт для военного конфликта с Россией. В Берлине — в замешательстве: такой "союзничек" играючи подведёт под монастырь", — написал Пушков у себя в Twitter.

Украинский президент не в первый раз выступает с подобными призывами после инцидента в Черном море, когда три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей, после чего были задержаны. В частности, украинский лидер призывал НАТО усилить присутствие в Черном море.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших российскую границу, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.