В Египте перенесли суд по делу экс-президента Мурси

КАИР, 2 дек — РИА Новости. Суд по делу бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси перенесен на 26 декабря из-за неявки другого экс-лидера страны Хосни Мубарака, которого планировалось допросить в качестве свидетеля, сообщила газета "Аль-Яум ас-Сабиа".
Девяностолетний Мубарак не явился на заседание суда, направив туда своего адвоката.
Ранее суд приговорил Мурси к смертной казни, однако кассационный суд отменил этот приговор и отправил дело на повторное рассмотрение "из-за пробелов в доказательной базе".
Мурси и еще 26 его ведущих сторонников обвиняют в организации штурма тюрем во время массовых беспорядков начала 2011 года, а также в убийствах и покушениях на убийство сотрудников МВД, охранявших тюрьмы. При этом предполагается, что они осуществляли этот план с привлечением иностранных исламистских организаций.
*Террористическая организация, запрещенная в России и Египте.