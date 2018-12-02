В Египте перенесли суд по делу экс-президента Мурси

КАИР, 2 дек — РИА Новости. Суд по делу бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси перенесен на 26 декабря из-за неявки другого экс-лидера страны Хосни Мубарака, которого планировалось допросить в качестве свидетеля, сообщила газета "Аль-Яум ас-Сабиа".

Мурси, который также является одним из лидеров организации "Братья-мусульмане"*, проходит по делу об организации массового бегства из тюрем и беспорядков во время событий "арабской весны" в начале 2011 года. "Суд постановил перенести заседание на 26 декабря и вновь вызвать для дачи показаний Хосни Мубарака", — уточняет издание.

Девяностолетний Мубарак не явился на заседание суда, направив туда своего адвоката.

Ранее суд приговорил Мурси к смертной казни, однако кассационный суд отменил этот приговор и отправил дело на повторное рассмотрение "из-за пробелов в доказательной базе".

Мурси и еще 26 его ведущих сторонников обвиняют в организации штурма тюрем во время массовых беспорядков начала 2011 года, а также в убийствах и покушениях на убийство сотрудников МВД, охранявших тюрьмы. При этом предполагается, что они осуществляли этот план с привлечением иностранных исламистских организаций.

*Террористическая организация, запрещенная в России и Египте.