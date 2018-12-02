Кадыров прокомментировал запрет Украины на въезд мужчин из России

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко "грубо и бесчеловечно" ущемил права миллионов человек, запретив въезд на территорию страны российским мужчинам, считает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Порошенко ранее сообщил, что Украина вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. С понедельника россияне начали получать от украинской погранслужбы массовые отказы во въезде на Украину в аэропортах этой страны. Те из них, кто прибывал из Минска самолетами "Белавиа" или других авиакомпаний, были возвращены на территорию Белоруссии авиарейсами из Киева. По состоянию на пятницу, 144 человека получили отказ во въезде в аэропортах Украины.

По словам Кадырова, Порошенко лишил украинцев родины, права навещать родных и близких, приносить цветы на могилы родителей, посетить родной украинский город.

"В отличие от президента Украины, наш глава государства Владимир Путин не поставил шлагбаум на пути этих граждан Украины, чтобы не обречь тысячи семей на голодное существование. Но Запад будет рукоплескать Порошенко, несмотря на то, что грубо и бесчеловечно ущемлены права миллионов человек", — заявил Кадыров в своем Telegram-канале.