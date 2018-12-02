В Тулузе около 50 полицейских пострадали в ходе протестов

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. По меньшей мере 57 человек, среди которых 48 полицейских, пострадали в ходе беспорядков, вызванных протестами "желтых жилетов" в городе Тулуза на юго-западе Франции, сообщается в пресс-релизе префектуры департамента Верхняя Гаронна.
Согласно официальным данным, из 48 пострадавших полицейских пять человек были госпитализированы в больницу, где прошли необходимые обследования.
Масштабные акции против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Субботняя акция протеста "желтых жилетов" сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин в Париже.