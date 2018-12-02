Ле Пен предложила способ прекратить протесты во Франции

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в эфире телеканала France 3 предложила способ прекратить проходящие в стране беспорядки.

По мнению Ле Пен, урегулированию ситуации поможет роспуск нижней палаты парламента, так как нынешнее правительство столкнулось с "кризисом репрезентативности".

"Я считаю, что нам следует <…> распустить Национальное собрание, чтобы провести новые пропорциональные выборы", — цитирует политика L'express.

Ле Пен добавила, что "французы хотят налоговой справедливости", но вместо этого видят, как "их налоги повышаются, в то время как более обеспеченные получают подарки".

При этом политик подчеркнула, что не требует отставки президента Эммануэля Макрона.

"Я уважаю демократию", — пояснила она.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Массовые беспорядки в Париже: акция против повышения цен на топливо

Протесты во Франции

Во Франции проходят акции протеста из-за повышения цен на бензин. Движение получило название "Желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.



Демонстранты вступают в стычки с полицией, которая в ответ применяет слезоточивый газ. Погромщики поджигают мусорные баки и автомобили, забрасывают камнями полицейских. Всего они сожгли около десяти машин.

Первоначальные требования участников акций — снижение цен на топливо, однако, как утверждают сами "желтые жилеты", они выступают за повышение покупательной способности в целом.

По последним данным, в ходе беспорядков задержали 412 человек, из них 387 остаются под стражей. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 48 силовиков.

С 1 января во Франции планируется повышение цен на бензин — на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. При этом только за нынешний год цена на дизельное топливо выросла примерно на 23 процента, на бензин — на 15 процентов.