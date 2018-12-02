КАТОВИЦЕ, 2 дек – РИА Новости. Европейский союз выступает за быстрое принятие плана по реализации Парижского климатического соглашения, заявил представитель делегации Австрии, которая председательствует в ЕС, Хельмут Хоецкий на пресс-конференции в ходе климатического совещания ООН в польском Катовице.

В воскресенье в Катовице на юге Польши начала работу 24-я конференция ООН по изменению климата (СОР24). Участники конференции намерены обсудить способы реализации положений Парижского климатического соглашения.

"Мы должны принять дорожную карту реализации Парижского соглашения", — сказал Хоецкий.

"Важно перевести его (соглашение – ред.) в практическое русло", — добавил он.

По мнению представителя ЕС, план реализации Парижского соглашения "должен быть амбициозным".

При этом он отметил, что план "должен принимать во внимание разные возможности стран".

Также Хоецкий отметил, что успех выполнения Парижского соглашения зависит от политической воли стран. "Чтобы прийти к успеху, понадобится политическая воля", — сказал он

"Мы должны решать технические вопросы. Три сотни страниц, которые нам надо согласовать", — заключил он.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.