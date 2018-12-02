Иран намерен продолжить ракетные испытания

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи заявил, что Иран продолжит свои ракетные испытания и не будет спрашивать на это разрешение у других стран.

"Испытания ракет и других средств оборонной промышленности Исламской Республики Иран предназначены для обороны и в целях сдерживания, все будет продолжаться так, как есть, и мы продолжим испытания и разработку ракет", — приводит слова Шекарчи агентство Tasnim

"Этот вопрос выходит за рамки переговоров и относится к нашей национальной безопасности, и мы не будем просить разрешение на это (испытания — ред.) ни у одной страны", — добавил Шекарчи.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности в нарушение резолюции СБ ООН. По его словам, испытание нарушает резолюцию Совета безопасности ООН 2231. Помпео добавил, что США осуждают это и призывают Иран незамедлительно прекратить все действия, связанные с баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия.