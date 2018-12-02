Премьер-министр Эстонии осудил разжигание ненависти в обществе

ТАЛЛИН, 2 дек — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что эстонскому народу не свойственна откровенная агрессия и стремление к насилию, но в последнее время наблюдается именно такая тенденция, что вызывает грустные мысли.

Ратас в своем видеообращении, размещенном в воскресенье в Facebook, прокомментировал инцидент, произошедший 26 ноября на площади перед зданием парламента, где депутата Европейского парламента Индрека Таранда атаковали участники организованного Консервативной народной партией (EKRE) пикета против присоединения Эстонии к Глобальному соглашению ООН по миграции.

Член социал-демократической партии Таранд пытался прорваться к микрофону, чтобы выступить в поддержку пакта ООН, но участники митинга накинулись на него и повалили на асфальт. Позднее он сообщил, что серьезных повреждений не получил.

"Происходящее в последние недели в общественной жизни и в эстонском обществе в целом вызывают у меня грустные мысли. Нашим людям не свойственно толкаться, бить людей и разжигать ненависть. Как-то незаметно, по мнению жителей Эстонии, это стало обыденностью в заголовках газет, в публикациях в социальных сетях и — самое ужасное — в поступках", — заявил премьер.

Ратас отметил, что люди, участвовавшие в драке или присутствовавшие при ней, испытывают раскаяние. "Никто из нас не хотел бы такого отношения к себе и своим близким. Я верю, что внутреннее раскаяние испытывают и те, кто сознательно разжигает ненависть через противостояние и ложь. Сегодня мы достигли той точки, когда разжигание ненависти подошло к черте, которую мы не должны позволить переступить. Мы должны отступить на шаг назад, пока не поздно", — подчеркнул глава правительства.

По словам премьера, у жителей Эстонии есть общие идеалы и цель, а также желание построить государство, в котором можно будет всем жить хорошо и безопасно. "Мы сможем это сделать только при общей поддержке — каждого отдельно и всех вместе", — завершил на русском свое видеообращение Ратас.