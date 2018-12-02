Порошенко заявил о планах России по захвату Бердянска и Мариуполя

Президент Украины Петр Порошенко во время военных учений в Черниговской области

Президент Украины Петр Порошенко во время военных учений в Черниговской области

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group заявил, что Россия якобы намерена захватить украинские города Бердянск и Мариуполь, чтобы получить наземный коридор из Донбасса и Крым.

При этом он не привел никаких реальных подтверждений своих слов, а единственным доказательством таких "планов" он назвал инцидент в Керченском проливе, когда Россия задержала украинских моряков, незаконно пересекших границу с Россией.

"Россия не отказывается от своего плана расширить свою оккупацию Украины. Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск", — приводит часть интервью Порошенко его пресс-служба.

"Фантазер и выдумщик"

Слова Порошенко прокомментировали в обеих палатах российского парламента. Так, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал украинского президента фантазером.

"Президент на Украине оказался очень лживым, фантазер и выдумщик. Он выдумывает и сам верит потом. Порошенко нагнетает страсти, чтобы оправдать и сохранить введенное военное положение, а также получить основания сдвинуть проведение в стране президентских выборов", сказал РИА Новости Цеков.

Политик считает, что Порошенко войдет в историю в негативном образе человека-разрушителя, который нанес большой урон украинскому государству.

По его словам, никаких намерений у России по захвату чужих территорий нет. При этом сенатор выразил сожаление, что зачастую западные страны поддерживают абсурдные заявления главы украинского государства.

"Плод воспаленного воображения"

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, в свою очередь, назвал слова президента Украины абсурдом.

Существование некого плана — это все абсурд, чистая ложь и обман. Этот план существует только в воспаленном воображении Порошенко, который стремится представить Россию в негативном свете и дискредитировать, обвинив во всех немыслимых бедах, при этом, не предоставляя никакие подтверждающие факты", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, Россия никогда не претендовала на чужие территории, но и свои земли никогда и пяди не отдаст.

"Поэтому Порошенко, прежде чем замышлять новые провокации против России, стоит все хорошо взвесить. Порошенко пора прекратить обвинять Россию в собственных неудачах внутри страны, которые привели к негодованию и протестным настроениям со стороны украинского народа", — подчеркнул депутат.