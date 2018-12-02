Саакашвили назвал условие своего возвращения в Грузию

ТБИЛИСИ, 2 дек — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал условие своего возвращения в страну.

По его словам, он готов вступить в политическую борьбу, как только это понадобится гражданам Грузии.

Саакашвили добавил через Skype собравшимся в центре Тбилиси сторонникам оппозиции, что не может видеть страну в таком состоянии.

При этом он призвал сторонников проигравшего выборы кандидата Григола Вашадзе "не сдаваться" и "бороться до конца", передает корреспондент РИА Новости.

Ранее оппозиционеры заявили, что не планируют революцию, а лишь проведут мирную манифестацию. Тем не менее полиция работает в усиленном режиме.

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", ранее победила на выборах президента, ее соперником был оппозиционер Григол Вашадзе. Проигравший позже заявил, что оппозиция не признает итоги выборов и призвал всех к манифестации.