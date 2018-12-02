Во Франции один человек погиб в результате ДТП, вызванного баррикадами

Во Франции проходят протесты против повышения цен на бензин. 1 декабря 2018

Во Франции проходят протесты против повышения цен на бензин. 1 декабря 2018

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Водитель небольшого фургона погиб в ночь на воскресенье в округе Арль департамента Буш-дю-Рон на юго-востоке Франции в результате ДТП, вызванного баррикадами "желтых жилетов", сообщает издание Monde со ссылкой на прокурора коммуны Тараскон Патрика Дежардена.

"Этот несчастный случай напрямую связан с баррикадами "желтых жилетов", которые привели к образованию огромной пробки на десять километров… Небольшой фургон на полной скорости столкнулся с грузовиком, после чего в него врезался другой автомобиль", — приводит газета слова Дежардена.

По словам прокурора, в результате "сильного удара" водитель фургона скончался, а водитель грузовика был госпитализирован с легкими травами. Как отмечает издание, в данный момент прокуратура начала расследование для выяснения точных обстоятельств случившегося.

По последним данным, всего в результате масштабных протестов, начавшихся 17 ноября, погибли три человека.

В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу в субботу, были задержаны 412 человек, из них 387 остаются под стражей утром воскресенья. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.

Макрон, выступая вечером в субботу на пресс-конференции в Аргентине, жестко осудил насилие во время протестов во Франции и подчеркнул, что ответственные за него будут установлены.