Во Франции один человек погиб в результате ДТП, вызванного баррикадами

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Водитель небольшого фургона погиб в ночь на воскресенье в округе Арль департамента Буш-дю-Рон на юго-востоке Франции в результате ДТП, вызванного баррикадами "желтых жилетов", сообщает издание Monde со ссылкой на прокурора коммуны Тараскон Патрика Дежардена.
По словам прокурора, в результате "сильного удара" водитель фургона скончался, а водитель грузовика был госпитализирован с легкими травами. Как отмечает издание, в данный момент прокуратура начала расследование для выяснения точных обстоятельств случившегося.
В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу в субботу, были задержаны 412 человек, из них 387 остаются под стражей утром воскресенья. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.
Макрон, выступая вечером в субботу на пресс-конференции в Аргентине, жестко осудил насилие во время протестов во Франции и подчеркнул, что ответственные за него будут установлены.