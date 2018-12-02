В Польше из-за конференции ООН по климату усилили меры безопасности

КАТОВИЦЕ, 2 ноя – РИА Новости. Двадцать четвертая конференция ООН по изменению климата (СОР24) проходит в польском городе Катовице при усиленных мерах безопасности, передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятия конференции проходят на 8 локациях общей площадью более 40 тысяч квадратных метров.

Для участия в конференции в Польшу прибыли около 30 тысяч делегатов со всего мира, в том числе руководители правительств и министры, ответственные за экологические и климатические вопросы. В последний момент от участия в Конференции отказался премьер-министр Франции – это связано с беспорядками в его стране.

Если непосредственно в местах проведения конференции безопасность обеспечивает служба безопасности ООН, то в самом городе Катовице забота о безопасности участников мероприятия легла на плечи польских правоохранительных органов. На помощь местным полицейским прибыли их коллеги из других городов. На улицах видны усиленные полицейские патрули, возле крупных объектов припаркованы полицейские автомобили. Над городом время от времени летают вертолеты.

В связи с проведением конференции в южной части Польши приняты беспрецедентные меры безопасности. Премьер-министр Матеуш Моравецкий своим распоряжением ввел здесь первый, самый низкий, уровень террористической угрозы "Альфа". Также на время проведения конференции Польша временно восстановила пограничный контроль на границах со странами шенгенской зоны.

Не остались в стороне и спасатели, которые также несут усиленное дежурство в дни проведения конференции. В Катовице постоянно службу несут около 400 спасателей, то есть около 90 бригад. Они усилили наблюдение за объектами массового пребывания людей, аэропортом, гостиницами.

Около 150 пожарных несут службу непосредственно в местах проведения Конференции.

Конференция продлится до 14 декабря.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.