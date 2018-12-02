В Тбилиси проходит митинг оппозиции, не признающей итоги выборов президента

Акция протеста против фальсификации на прошедших выборах президента у здания парламента в Тбилиси. 2 декабря 2018

Акция протеста против фальсификации на прошедших выборах президента у здания парламента в Тбилиси. 2 декабря 2018

ТБИЛИСИ, 2 дек — РИА Новости. Оппозиционное объединение "Сила в единстве", чей кандидат в президенты Григол Вашадзе проиграл президентские выборы, проводит в центре Тбилиси акцию и требует внеочередных парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", ранее победила на выборах президента, ее соперником был оппозиционер Григол Вашадзе.

"Эта акция мирная, демократичная. Мы хотим показать, что не верим итогам выборов, что мы не признаем президента! Мы защитим каждый ваш голос! Требуем внеочередных парламентских выборов", — заявил лидер объединения Георгий Вашадзе на акции.

Все больше сторонников оппозиции приходит на проспект Руставели, где проходит акция. Ранее оппозиционеры заявили, что в воскресенье планируют лишь проведение мирной манифестации. При этом полиция на месте усилена.