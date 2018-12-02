В Афганистане боевики "Талибана" похитили не менее 40 мирных жителей

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан" похитили по меньшей мере 40 мирных жителей на севере Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.

По словам представителя полиции провинции Саманган Мохаммада Мунира Рахими, нападение произошло утром в воскресенье в деревне в районе Даресуф. Рахими заявил, что проводится операция по спасению заложников.

По данным телеканала, по этой дороге большегрузные автомобили перевозят уголь из шахт в Даресуфе на местные рынки в разных городах Афганистана.

Ранее во вторник агентство Пажвак сообщило, что боевики "Талибана" похитили 25 мирных жителей на севере Афганистана. Люди находились в двух транспортных средствах на магистрали Сари-Пуль-Балх. По словам представителя полиции, на данный момент судьба похищенных неизвестна.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан". Также определенное влияние в стране имеет запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"*. По всей территории Афганистана проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

* Террористическая организация, запрещенная в России