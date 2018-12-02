В Берлине участников Исламской конференции угощали свининой

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Организаторы 12-ой Немецкой исламской конференции в Берлине в качестве закуски предложили участникам кровяную колбасу из свинины. Некоторые восприняли это как неуважение к мусульманам, пишет Die Welt.
Auf der #Islamkonferenz gestern in Berlin gab es wieder Schweinefleisch auf dem Buffet. Es wurde Blutwurst serviert. İnşallah halal.— Tuncay Özdamar (@TuncayOezdamar) 29. November 2018
Welches Zeichen will Seehofers Innenministerium damit setzen?
Ein wenig Respekt vor Muslimen, die kein Schweinefleisch essen, wäre angebracht. pic.twitter.com/HMsMAzOiZ6
"Накануне на Исламской конференции в Берлине в буфете снова была свинина. Подавали кровяную колбасу. Что этим хочет сказать министерство внутренних дел? Было бы уместно проявить некоторое уважение по отношению к мусульманам, которые не едят свинину", — заметил журналист Tuncay Özdamar, опубликовавший в Twitter фотографии с мероприятия.
Так, несмотря на то что участникам было предложено 13 видов закусок на выбор, кровяная колбаса не была подписана, и некоторые мусульмане, которые присутствовали на конференции, едва ее не попробовали.
Федеральное министерство внутренних дел Германии принесло свои извинения тем, чьи чувства были задеты.