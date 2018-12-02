В Берлине участников Исламской конференции угощали свининой

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Организаторы 12-ой Немецкой исламской конференции в Берлине в качестве закуски предложили участникам кровяную колбасу из свинины. Некоторые восприняли это как неуважение к мусульманам, пишет Die Welt.

Auf der #Islamkonferenz gestern in Berlin gab es wieder Schweinefleisch auf dem Buffet. Es wurde Blutwurst serviert. İnşallah halal.

Welches Zeichen will Seehofers Innenministerium damit setzen?

Ein wenig Respekt vor Muslimen, die kein Schweinefleisch essen, wäre angebracht. pic.twitter.com/HMsMAzOiZ6 — Tuncay Özdamar (@TuncayOezdamar) 29. November 2018

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"Накануне на Исламской конференции в Берлине в буфете снова была свинина. Подавали кровяную колбасу. Что этим хочет сказать министерство внутренних дел? Было бы уместно проявить некоторое уважение по отношению к мусульманам, которые не едят свинину", — заметил журналист Tuncay Özdamar‏, опубликовавший в Twitter фотографии с мероприятия.

Так, несмотря на то что участникам было предложено 13 видов закусок на выбор, кровяная колбаса не была подписана, и некоторые мусульмане, которые присутствовали на конференции, едва ее не попробовали.

Федеральное министерство внутренних дел Германии принесло свои извинения тем, чьи чувства были задеты.