В СЖР прокомментировали ограничительные меры Киева против журналистов

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Решение Киева о запрете въезда на территорию Крыма и Донбасса иностранным журналистам в очередной раз свидетельствует о том, насколько сегодняшняя Украина далека от демократических норм, гласящих о свободе СМИ и их праве доносить до своей аудитории альтернативную точку зрения о происходящем, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

В пятницу заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова сообщила, что въезд в Крым и Донбасс для иностранных журналистов запрещен на время действия военного положения.

После министерство информационной политики Украины обновило инструкцию по допуску иностранных журналистов в Крым, она предусматривает наличие паспорта и получение специального разрешения. Разрешение является разовым. Для его получения необходимо обратиться в министерство информационной политики и миграционную службу.

"В данной ситуации говорить о том, что правящий украинский режим является приверженцем общеевропейских и демократических норм, гласящих о свободе СМИ, их передвижения и их праве на донесение альтернативной точки зрения до аудитории, не представляется возможным. На этом фоне предельно цинично звучат слова замминистра по информационной политике о том, что мы мол "надеемся на понимание иностранных коллег, и что это не повлияет на освещение вопросов Украины". С пониманием всё очевидно, ситуация предельна ясна и очень печальна", — заявил Шафир.

Он отметил, что вопрос запрета иностранным журналистам посещать территорию Донбасса нельзя рассматривать вне контекста всего происходящего на территории Украины в последнее время в целом, "а также в отрыве от той ситуации, которая происходит там в отношении свободы СМИ – причём не только российских".

"Ситуация с введением чрезвычайного положения в отдельных регионах страны, послужившая поводом для принятия подобных мер, давно и остро обсуждается в мировых СМИ, причём практически все обсуждения сводят данный вопрос к грядущим президентским выборам, перспективы победы в которых для большинства кандидатов, включая нынешнего, являются весьма туманными", — сказал представитель СЖР.

Ранее украинский президент Петр Порошенко на своей странице в Twitter сообщил, что Украина вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Кроме того, украинские силовики заявили, что въезд на территорию ДНР и ЛНР закрыт для иностранных граждан за исключением представителей Красного Креста, ООН и ОБСЕ.