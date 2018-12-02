Янукович не намерен отказываться от последнего слова в суде

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Янукович выступит в суде по обвинению в госизмене с последним словом, заявил в воскресенье адвокат экс-главы государства Александр Горошинский.

В интервью агентству УНН Горошинский отметил, что Янукович ни в коем случае не будет отказываться от выступления с последним словом. Однако назвать точную дату заседания он не смог.

"О состоянии здоровья буду знать в понедельник-вторник. В любом случае он желает выступать в суде", — сказал Горошинский.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.