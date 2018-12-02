На Украине уточнили условия пропуска иностранных журналистов в Крым

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Министерство информационной политики Украины обновило инструкцию по допуску иностранных журналистов в Крым.

Теперь она предусматривает наличие паспорта и получение специального разового разрешения. Для его получения необходимо обратиться в министерство информационной политики и миграционную службу.

"Иностранный журналист должен обратиться в министерство информационной политики со следующими документами: заявление по установленному шаблону; оригинал подтверждающего письма редакции средства массовой информации, которое содержит данные о журналисте и цели посещения Крыма; копия и оригинал редакционного (журналистского) удостоверения", — говорится в инструкции, опубликованной на сайте ведомства.

Спецразрешение выдает миграционная служба на основании предоставленных документов и после согласования с Мининфополитики Украины. Окончательное решение о пропуске иностранных журналистов в Крым будет принимать Госпогранслужба "в рамках возложенных на нее полномочий по введению правового режима военного положения".

Ранее заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова сообщила, что въезд в Крым и Донбасс для иностранных журналистов запрещен на время действия военного положения. Также на сайте погранслужбы Украины появилось заявление первого замглавы ведомства Василия Серватюка, в котором говорилось, что в связи с введением военного положения границу с Крымом можно пересечь только по украинским документам.