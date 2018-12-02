Сербские депутаты заперлись в парламенте Косово из-за ситуации с пошлинами

БЕЛГРАД, 2 дек – РИА Новости. Депутаты партии "Сербский список" в парламенте самопровозглашенной республики Косово заперлись в помещении парламента и требуют встречи в понедельник с комиссаром по вопросам соседства и расширения ЕС Йоханнеса Хана в Приштине.

Об этом зампредседателя партии Игор Симич рассказал по телефону РИА Новости.

Правительство самопровозглашенной республики Косово 21 ноября установило таможенную пошлину в 100% стоимости на всю продукцию из Сербии, а также запретило к поставкам все товары, не маркированные по правилам самопровозглашенной республики с символикой Косово. Сербы на севере Косово проводят мирные акции протеста из-за нехватки и подорожания продуктов и медикаментов.

Визит Хана в Приштину и его встречи с косовским президентом Хашимом Тачи, премьером Рамушем Харадинаем и спикером парламента Кадри Весели ожидаются в понедельник.

"Сегодня мы заперлись в помещении парламента Косово, чтобы потребовать срочной встречи с представителем ЕС Йоханнесом Ханом, который прибывает в Приштину, и ознакомить его с ситуацией и потенциальным гуманитарным кризисом, который угрожает сербскому народу, если пошлина в размере 100% не будет срочно отменена", — заявил Симич в доставленном им агентству видеообращении.

Он добавил, что за права сербского народа в Косово и Метохии "надо бороться мирно и демократическим путем".

Восемь сербских депутатов сделали заявление на фоне транспаранта "100% пошлина – 0% свободы". Симич сообщил, что косовско-албанская администрация "пока не мешает" проведению акции и не пытается выдворить парламентариев "Сербского списка" из заксобрания.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини провела ранее телефонный разговор с президентом самопровозглашенной республики Косово Хашимом Тачи. Как сообщила ее пресс-служба, Могерини заявила Тачи, что решение Приштины ввести пошлины в размере 100% на товары из Сербии и БиГ осложняет ситуацию в регионе и должно быть отменено.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.