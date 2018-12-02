МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Киев готов к встрече в "нормандском формате" (РФ, Украина, ФРГ, Франция) для обсуждения инцидента в Керченском проливе, заявил в воскресенье президент Украины Петр Порошенко.

В интервью France 24 Порошенко отметил, что провести такую встречу предложила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы, безусловно, примем участие во встрече "нормандского формата" на уровне политических советников, на которую мы ставим срочный вопрос – требование к РФ вернуть наших военных, корабли и открыть Керченский пролив", — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Порошенко также заявил, что будет рад "остановить закон о военном положении", но для этого Россия "должна забрать свои войска, которые находятся на украинско-российской границе, убрать из Азовского моря большое количество военных кораблей".

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

При этом российская сторона 25 ноября закрыла Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, для прохода гражданских судов в целях безопасности. На следующий день судоходство в Керченском проливе было возобновлено. Крымские власти заявляли, что для тех моряков, кто действует в рамках законодательства, никаких проблем при проходе через Керченский пролив нет.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.

После этих событий Верховная рада Украины одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.