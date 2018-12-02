Лавров рассказал о решениях, принятых в рамках G20

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 дек — РИА Новости. На саммите G20 были приняты "достаточно полезные решения", Россия обозначила свою позицию по ряду важных вопросов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Также, отметил министр, отдельно прошла дискуссия по вопросам миграции и беженцев.
"В этой связи упомяну, что мы отмежевались от попыток навязать "Большой двадцатке" и всему мировому сообществу концепцию "равной ответственности" всех государств за судьбы тех беженцев, которые по разным причинам устремляются в те или иные страны в расчете найти там лучшую жизнь. Мы четко указали нашим коллегам, что первопричина нынешней беспрецедентной миграционной волны в Европе и других странах – безответственная политика грубого силового вмешательства во внутренние дела суверенных государств, прежде всего, Ближнего Востока и Севера Африки", — подчеркнул министр.
"Очень важно отслеживать перемещение этих опасных персонажей. Вот уже несколько лет действует созданный по инициативе России силами Федеральной службой безопасности банк данных таких иностранных террористов-боевиков. В его работе уже участвуют 42 спецслужбы из 35 стран, включая все страны БРИКС, Турцию, Республику Корея (если говорить о членах "Большой двадцатки"). Эта база данных весьма востребована. К ней присоединились Контртеррористический комитет СБ ООН (КТК), Интерпол, Антитеррористический центр СНГ, Региональная антитеррористическая структура ШОС (РАТС) и другие международные организации. Этот опыт мы активно продвигали в ходе саммита "Большой двадцатки", он вызвал живой интерес", — сказал Лавров.