Лавров рассказал о решениях, принятых в рамках G20

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 дек — РИА Новости. На саммите G20 были приняты "достаточно полезные решения", Россия обозначила свою позицию по ряду важных вопросов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Тем не менее, "Большая двадцатка" приняла достаточно полезные решения. Мы обозначили нашу позицию по цифровой экономике, о необходимости начать адаптацию к ней рынков занятости, труда и образования. Предложили наши оценки ситуации в области продовольственной безопасности. Россия как крупнейший производитель зерна играет все более весомую роль в этих вопросах", — заявил Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале " Россия 1 ".

Также, отметил министр, отдельно прошла дискуссия по вопросам миграции и беженцев.

"В этой связи упомяну, что мы отмежевались от попыток навязать "Большой двадцатке" и всему мировому сообществу концепцию "равной ответственности" всех государств за судьбы тех беженцев, которые по разным причинам устремляются в те или иные страны в расчете найти там лучшую жизнь. Мы четко указали нашим коллегам, что первопричина нынешней беспрецедентной миграционной волны в Европе и других странах – безответственная политика грубого силового вмешательства во внутренние дела суверенных государств, прежде всего, Ближнего Востока и Севера Африки", — подчеркнул министр.

Москва также активно выступила по теме борьбы с терроризмом, добавил Лавров. Россия обратила внимание других стран на новый феномен: "так называемые иностранные террористы-боевики", которые едут на заработки в Ливию, Сирию, Ирак и другие страны, а затем возвращаются к себе или в другие страны. За этими людьми нужно внимательно следить, подчеркнул министр.

"Очень важно отслеживать перемещение этих опасных персонажей. Вот уже несколько лет действует созданный по инициативе России силами Федеральной службой безопасности банк данных таких иностранных террористов-боевиков. В его работе уже участвуют 42 спецслужбы из 35 стран, включая все страны БРИКС, Турцию, Республику Корея (если говорить о членах "Большой двадцатки"). Эта база данных весьма востребована. К ней присоединились Контртеррористический комитет СБ ООН (КТК), Интерпол, Антитеррористический центр СНГ, Региональная антитеррористическая структура ШОС (РАТС) и другие международные организации. Этот опыт мы активно продвигали в ходе саммита "Большой двадцатки", он вызвал живой интерес", — сказал Лавров.