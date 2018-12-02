Лавров отметил совпадение времени провокации в Черном море и саммита G20

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на совпадение по времени провокации ВМС Украины в Керченском проливе и саммита G20, где президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Я не сторонник теории заговора и всяких конспирологических измышлений. Но в последнее время стало слишком много совпадений, когда накануне значимых событий вдруг происходит какая-то провокация, которую потом тут же используют и для нагнетания санкционной риторики. Сейчас, почти уже выйдя из Евросоюза, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй требует от Брюсселя изменить в еще более худшую сторону политику на российском направлении", — заявил Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" канала "Россия 1" , отвечая на вопрос, могла ли провокация в Керченском проливе быть синхронизирована с отменой американской стороной встречи между президентами России и США.

Адекватность партнеров России из числа западных политиков, пренебрегающих обсуждением серьезных задач, вызывает вопросы, добавил министр.

"Мы уже хорошо знаем наших партнеров. Их адекватность в контексте решения актуальных, серьезных задач вызывает огромные вопросы. Есть настоящие, невымышленные угрозы, борьба с ними нисколько не выигрывает, когда эта задача приносится в жертву конъюнктурным, геополитическим соображениям", — заявил Лавров.

Президент США Дональд Трамп ранее отказался от проведения двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным на G20. Причиной такого шага он назвал инцидент в Керченском проливе, а в качестве условия встречи — освобождение украинских моряков, задержанных за нарушение границы РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с таким решением Трампа.

Перед встречей с премьером Японии Синдзо Абэ Трамп выразил надежду, что Россия и Украина скоро урегулируют эту ситуацию, а также заявил, что хотел бы встретиться с Путиным.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В Москве инцидент назвали провокацией, связанной с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.