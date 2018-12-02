Лавров рассказал, что объединяет Россию, Индию и Китай

Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 дек — РИА Новости. Россия, Индия и Китай разделяют общие взгляды на ключевые мировые проблемы, что делает три страны союзниками в их решении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Тот факт, что мы географически связаны своими территориями, политически, позиционно разделяем взгляды на ключевые проблемы мироустройства, а также заинтересованы в том, чтобы все споры урегулировались мирным путем, заинтересованы в свободной, открытой, справедливой торгово-экономической системе – все это делает нас союзниками по этим вопросам", — заявил министр в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Лавров отметил, что все страны БРИКС, в том числе Индия и Китай, стали соавторами заявления с критикой подобного рода неправомерных действий в отношении функций ОЗХО и требованиями ко всем государствам уважать Конвенцию о запрещении химического оружия и свои обязательства по ней.

Министр также заявил, что Индия и Россия "действуют с солидарных позиций" в ООН при голосовании по принципиальным вопросам.