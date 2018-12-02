Лидеры России, Китая и Индии продолжат встречи на высшем уровне

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 дек — РИА Новости. Лидеры России, Китая и Индии договорились продолжить встречи и поручили министрам подготовить предложения для расширения сотрудничества между странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, что объединяет наши страны, было подчеркнуто на встрече формата РИК. Прежде всего, это стремление не допускать развала многосторонних универсальных структур, которые функционируют на основе Устава ООН и заложенных в нем принципов – равноправие, уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела. В целом, прозвучала нацеленность на отстаивание основ многосторонней, открытой экономической и торговой системы", — добавил он.