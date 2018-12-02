Лидеры России, Китая и Индии продолжат встречи на высшем уровне

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 дек — РИА Новости. Лидеры России, Китая и Индии договорились продолжить встречи и поручили министрам подготовить предложения для расширения сотрудничества между странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Как я уже сказал, лидеры договорились продолжать встречи на высшем уровне и тем временем поручили министрам иностранных дел готовить для руководства стран РИК предложения о том, как сделать это сотрудничество более эффективным и продвигать его в новых областях", — заявил министр в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале " Россия 1 ".

"То, что объединяет наши страны, было подчеркнуто на встрече формата РИК. Прежде всего, это стремление не допускать развала многосторонних универсальных структур, которые функционируют на основе Устава ООН и заложенных в нем принципов – равноправие, уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела. В целом, прозвучала нацеленность на отстаивание основ многосторонней, открытой экономической и торговой системы", — добавил он.