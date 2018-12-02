Ушаков отметил важность встречи Путина и Трампа до саммита G20 в Японии

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможны, включая следующий саммит "Большой двадцатки" в Японии, но важно встретиться раньше, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ранее Трамп отменил встречу с Путиным на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе из-за инцидента в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны. Лидеры стран неформально пообщались в ходе ужина. Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 выразил сожаление, что не удается провести полноформатную встречу с Трампом, поскольку, по его мнению, она давно назрела, и это связано с вопросами стратегической стабильности.