Ушаков отметил важность встречи Путина и Трампа до саммита G20 в Японии

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможны, включая следующий саммит "Большой двадцатки" в Японии, но важно встретиться раньше, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Конечно, возможно. Если говорить о международных форумах, то, может быть, в июле на "двадцатке". Но, как мне представляется, очень важно для нас и коллег найти какой-то вариант, чтобы встретиться до этого", — сказал Ушаков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"

Ранее Трамп отменил встречу с Путиным на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе из-за инцидента в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны. Лидеры стран неформально пообщались в ходе ужина. Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 выразил сожаление, что не удается провести полноформатную встречу с Трампом, поскольку, по его мнению, она давно назрела, и это связано с вопросами стратегической стабильности.