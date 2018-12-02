Путин на схемах объяснил Меркель и Макрону инцидент в Керченском проливе

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 1 декабря 2018

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наглядно продемонстрировал лидерам ФРГ и Франции Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону в кулуарах форума "двадцатки" произошедший инцидент в Керченском проливе, рисуя схемы, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Могу сказать, что в ходе бесед и с Макроном, и с Меркель президент достаточно подробно рассказывал то, что произошло. Да, он именно рисовал схемы, показывая, как провокационно действовали украинские военные", — сказал Ушаков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей.

Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, в отношении моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. В Москве инцидент назвали провокацией, связанной с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.