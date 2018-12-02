В ЛНР предложили Киеву забрать тело погибшего диверсанта

ЛУГАНСК, 2 дек — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики предлагает украинскому командованию забрать тело члена диверсионной группы, погибшего при попытке проникновения на территорию республики, заявил журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Ранее украинское командование заявило о пропаже рядового Сергея Проданюка в Донбассе. В то же время Народная милиция заявила о попытке диверсионной группы проникнуть на территорию ЛНР, в результате которой, подорвавшись на мине, погибли пять военнослужащих ВС Украины.

"Двадцать девятого ноября произошла очередная неудачная попытка украинской ДРГ проникнуть на территорию Луганской народной республики, в ходе которой погибли пять диверсантов. Нам удалось эвакуировать тело одного из погибших военнослужащих ВС Украины, брошенное украинской группой в этом районе. На данный момент установлена его личность, это рядовой Проданюк Сергей Григорьевич, проходил службу в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде", — сказал Осадчий.

Он уточнил, что на данный момент никаких запросов с украинской стороны о выдаче тела не поступало.

"Мы обращаемся к украинскому командованию с предложением забрать тело военнослужащего для последующей передачи родственникам и захоронения", — сказал представитель оборонного ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.