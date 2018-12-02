Эксперт рассказал, зачем Порошенко нужна "российская угроза"

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в воинскую часть в Киевской области. Архивное фото

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в воинскую часть в Киевской области. Архивное фото

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, заявляя о якобы намерении России захватить Бердянск и Мариуполь, рассчитывает получить финансовую помощь из-за рубежа и получить очки в преддверии выборов, считает президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров.

Ранее президент Украины в интервью немецкому Funke Media Group заявил, что Россия якобы намерена захватить украинские города Бердянск и Мариуполь, чтобы получить наземный коридор из Донбасса и Крым. При этом он не привел никаких реальных подтверждений своих слов, а единственным доказательством таких "планов" он назвал инцидент в Керченском проливе, когда Россия задержала украинских моряков, незаконно пересекших границу с РФ.

"Конечно, никаких таких мыслей у России нет", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

"В данном случае Порошенко нужны либо какие-то деньги, какую-то кампанию перед выборами начал, чтобы получить больше очков политических. Это рассчитано на внутреннюю аудиторию. И он хочет финансирование получить из-за рубежа, как некий единственный человек, который может противостоять российской угрозе", — добавил он.

Скорее всего, после заявления Порошенко последуют какие-то комментарии из США и Европы, традиционно антироссийские, но никто всерьез это воспринимать не будет, считает Федоров.

Киев не раз утверждал, что РФ якобы вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.