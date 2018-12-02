Исследование показало отношение французов к мигрантам

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Восемь из десяти французов считают, что страна не должна больше принимать мигрантов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Ifop совместно с Фондом Жана Жореса и Американским Еврейским комитетом для газеты Journal du Dimanche.

Согласно данным исследования, 52% французов полагают, что страна принимает "слишком много приезжих", а чуть больше четверти опрошенных (27%) считают, что их "достаточно". Как заключает издание, "это означает, что 79% опрошенных не хотят больше принимать этих людей (мигрантов — ред.)".

Причины такого отношения, как отмечает издание, заключаются в том, что французы боятся, что настолько "гостеприимная политика" приведет только к увеличению потока мигрантов — так ответили 77%. Кроме того, 71% боятся, что использование мигрантов в качестве рабочей силы не приведет к "повышению заработных плат", а 60% считают, что различие "ценностей" между местными жителями и приезжими не способствует мирному сосуществованию.

В целом отрицательное отношение к миграционной политике страны подтверждается и тем, что 53% французов считают, что подобная ситуация повышает риск террористических актов, а 7 из 10 человек полагают, что страна больше не располагает необходимыми ресурсами, чтобы продолжать принимать мигрантов.