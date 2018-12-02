Макрон и глава МВД Франции осмотрели разрушения после беспорядков в Париже

ПАРИЖ, 2 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон и глава МВД страны Кристофер Кастанер прибыли утром в воскресенье к Триумфальной арке в Париже, чтобы оценить разрушения, нанесённые накануне хулиганами в ходе беспорядков во французской столице.

Французский лидер утром вернулся с саммита G20, который проходил в Аргентине. Ожидается, что чуть позже в воскресенье он проведёт совещание с рядом министров и чиновников с тем, чтобы дать оценку произошедшему и обсудить ответные меры.

В частности, как заявлял ранее официальный представитель правительства страны Бенджамен Гриво, на встрече может обсуждаться вопрос введения в столице режима ЧП.

Одна из главных достопримечательностей Парижа — Триумфальная арка — накануне оказалась в центре беспорядков. Хулиганы писали на монументе различные надписи, в числе которых — призывы к отставке Макрона.

Сам памятник останется закрытым для публики в воскресенье.

Субботняя акция протеста "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на топливо, сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин в Париже.

В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу накануне, были задержаны 412 человек, из них 387 остаются под стражей утром воскресенья. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.

Макрон, выступая вечером в субботу на пресс-конференции в Аргентине, жестко осудил насилие и подчеркнул, что ответственные за него будут установлены и предстанут перед судом.