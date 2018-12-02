Эксперт прокомментировал итоги саммита G20 в Аргентине

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Крупные международные площадки, как саммит G20, оказываются все менее дееспособными, сейчас самые важные вопросы обсуждаются на двустороннем уровне, считает старший научный сотрудник Центра анализа международных процессов МГИМО МИД России, эксперт РСМД Максим Сучков, комментируя итоги "двадцатки".

Саммит "Большой двадцатки" прошел в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. По итогам форума была принята итоговая декларация, в которой страны подтвердили необходимость реформирования Всемирной торговой организации (ВТО), обязательство использовать все политические средства для достижения роста экономики, совместно работать над устранением причин появления беженцев и оказанием переселенцам гуманитарной помощи. Страны также заявили о своей приверженности Парижскому соглашению по климату. Несмотря на то что декларация носит общий, "округлый" характер, важно, что она есть, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я скептически отношусь к заявлениям на подобных мероприятиях. Лидерам нужно представить некое коммюнике, чтобы показать, что они не зря собирались и что-то делали. Но основные сюжеты, определяющие характер, динамику международных отношений были на двухсторонних встречах", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости, комментируя содержание итогового коммюнике. По мнению эксперта, в целом формат саммита G20 показывает свою неэффективность.

"Разбалансировка международной системы показывает, что, к сожалению, большие международные площадки оказываются все менее дееспособными сейчас. Идет возврат к тому, что самые важные вопросы обсуждаются на двустороннем уровне", — сказал Сучков.

Вряд ли у международного сообщества есть сейчас завышенные ожидания к подобного рода мероприятиям, отметил он. Что касается лидеров самих стран, то они в своих оценках будут исходить из выгод, полученных для своей страны в ходе встреч и переговоров, добавил Сучков.

"Они (лидеры – ред.) приезжают не для заключения каких-то глобальных коммюнике, а провести важные двусторонние встречи, пообщаться с как можно большим числом своих коллег по разным вопросам. В этом плане он был точно бесполезным для многих участников. Сказать, что в целом саммит был успешным – вряд ли", – резюмировал эксперт.