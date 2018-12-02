Нетаньяху прокомментировал заявление полиции по делу о коррупции

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рекомендация полиции предъявить ему и его супруге обвинения в коррупции не имеет юридической силы, и выразил уверенность в том, что прокуратура не найдет оснований для передачи дела в суд.

Полиция объявила, что в ходе расследования так называемого "дела 4000" собрала достаточно доказательств коррупционного характера отношений четы Нетаньяху с руководством крупнейшей в стране телекоммуникационной компании "Безек". По версии следствия, глава правительства продвигал ее интересы в обмен на благосклонное освещение своей деятельности Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.

"Рекомендации полиции не имеют юридической силы. Только недавно компетентные органы отвергли рекомендации полиции против целого ряда общественных деятелей. Я уверен, что в этом случае они, изучив дело, придут к тому же выводу — ничего нет, потому что ничего не было", — говорится в заявлении, распространенном от имени Нетаньяху.

Материалы дела вместе со своими рекомендациями полиция передает в генеральную прокуратуру, которой предстоит решать, предъявлять ли обвинения фигурантам дела.