МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании разослало предупреждения на все военные базы страны после того, как журналист российского Первого канала якобы пытался попасть на территорию штаб-квартиры 77-й бригады — киберподразделения Британской армии, сообщает издание Daily Mail.

По информации газеты, 21 ноября журналистов Первого канала Тимура Сиразиева и оператора Дмитрия Волкова якобы заметили около забора с колючей проволокой по периметру штаб-квартиры 77-й бригады, где они снимали сюжет. Как отмечает издание, Волков находился в машине и снимал с пассажирского кресла.

Издание пишет, что о ситуации сразу же доложили министру обороны Гэвину Уильямсону, а руководители разведывательных органов Британии начали расследование.

Войскам на военных базах приказали немедленно сообщать полиции, если кто-нибудь заметит журналиста около военных объектов, но не вступать с ним в разговор. Отмечается, что британские военнослужащие не могут задерживать людей, как полиция.

В предупреждении, разосланном на базы, есть изображение пресс-карты Сиразиева и фотография с камер наблюдения автомобиля Toyota Avensis, на котором передвигался журналист. В предупреждении утверждается, что журналист пытался попасть на территорию базы.

Директор Центра исследований разведки и безопасности Букингемского университета Энтони Глис заявил, что журналист и оператор занимались шпионажем, и призвал руководителей разведорганов наблюдать за деятельностью российских СМИ в стране, пишет издание.

Комментариями Первого канала РИА Новости на данный момент не располагает.

Двадцать второго ноября на Первом канале вышел сюжет Сиразиева о британской "фабрике "троллей" под Лондоном, где рассказывалось о 77-й бригаде.

Ранее британский журнал Wired со ссылкой на информированный источник сообщил, что 77-я бригада ВС Великобритании занималась дезинформацией и проводила "чёрные" операции не от лица военных. Как сообщали журналисты, в подразделении функционирует несколько отделов, которые изучают привычки интернет-аудитории и исследуют данные соцсетей.