Израильская полиция порекомендовала обвинить Нетаньяху в коррупции

TЕЛЬ-АВИВ, 2 дек — РИА Новости. Израильская полиция рекомендует предъявить обвинения в коррупции премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху и его супруге Саре по итогам расследования дела об их отношениях с руководством крупнейшей в стране телекоммуникационной компании "Безек", следует из заявления правоохранительных органов.

Следователи утверждают, что нашли доказательства того, что фигуранты "дела 4000" продвигали интересы "Безек" в обмен на благосклонное освещение деятельности Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.

"Доказательная база свидетельствует, что отношения премьер-министра и его ближайшего окружения с (владельцем "Безека") господином Шаулем Эловичем носили коррупционный характер", — говорится в пресс-релизе.

Полиция утверждает, что с 2012 по 2017 годы глава правительства и его окружение вмешивались "иногда даже на повседневной основе" в публикации на сайте Walla, а также пытались влиять на кадровые назначения в этом СМИ.

Передавая дело на рассмотрение генерального прокурора, которому предстоит принять решение о выдвижении обвинений, полиция рекомендует инкриминировать Нетаньяху и его супруге "получение взяток, мошенничество и злоупотребление доверием".

Сам глава правительства на протяжении всего расследования настаивал на своей невиновности, выражал уверенность, что дела против него завершатся ничем, и обещал еще многие годы руководить страной.