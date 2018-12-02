Украинский омбудсмен получила от Москальковой данные о задержанных моряках

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что получила от российского омбудсмена Татьяны Москальковой информацию об условиях содержания украинских моряков, арестованных за нарушение границы России после инцидента в Керченском проливе. Также, по ее словам, она намерена обсудить в понедельник с коллегой из РФ возможность посетить моряков.

Москалькова сообщила РИА Новости в субботу, что предоставляет соответствующие данные украинской стороне. Так она прокомментировала заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Киев не может получить от Москвы официальные сведения о задержанных украинских военных моряках.

"Только что получила официальную информацию от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Она сообщила, что члены московской Общественной наблюдательной комиссии посетили 21 украинского моряка, который содержится в Лефортовском СИЗО. С каждым из них разговаривали", — написала Денисова в Facebook.

В ее сообщении говорится, что по данным Москальковой, условия содержания украинских моряков отвечают международным стандартам, жалоб и обращений с их стороны нет.

По словам омбудсмена Украины, члены комиссии также посетили трех украинцев, которые содержатся в медицинском подразделении "Матросской тишины", их лечение проходит нормально. На следующей неделе их посетят уполномоченный по правам человека в Москве и уполномоченный по правам человека в РФ.

Также Денисова сообщила, что планирует в понедельник перевести переговоры с Москальковой о предоставлении возможности посетить украинских моряков.

Ранее Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца 24 задержанных украинских военнослужащих, в их числе офицерский состав и двух сотрудников СБУ. Все они были помещены в СИЗО Симферополя. Позже в ОНК Москвы РИА Новости сообщили, что экипажи трех кораблей ВМС Украины находятся в московском СИЗО "Лефортово".

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, в отношении моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. В Москве инцидент назвали провокацией, связанной с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.